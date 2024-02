F1, presentata la McLaren MCL38: cambiare affinché nulla cambi

Nella mattinata del 14 Febbraio, la McLaren ha ufficialmente presentato attraverso i propri social la nuova monoposto con cui percorrerà le piste della stagione 2024 di Formula 1, denominata MCL38. La livrea, ormai ben fossilizzata nella mente degli appassionati in quanto è stata rivelata lo scorso 17 Gennaio, ospita lo schema di colori nero-arancio, sfruttando il colore del carbonio per non appesantire la vettura con altra vernice superflua.

Infatti, anche la McLaren, come la maggior parte delle scuderie, ha approfittato di questo stratagemma per incrementare le proprie prestazioni. Naturalmente, le modifiche più rilevanti sono strettamente quelle di carattere tecnico. Le pance sono caratterizzate da bocche molto grandi, mentre la svasatura ripercorre la filosofia Red Bull che McLaren ha già assorbito l’anno scorso. Per quanto riguarda il pacchetto sospensivo, la scuderia di Woking ha adottato il sistema push rod al posteriore, mentre all’anteriore le sospensioni sono di tipo pull rod, in modo da ottimizzare il flusso d’aria che converge verso i sidepods.

Replicando ciò che si è intravisto sulla SF-24 e sulla AMR24, anche il muso della MCL38 si collega all’ala anteriore sul secondo elemento. Una serie di cambiamenti notevoli, quelli di McLaren, affinché possano mantenere la grande competitività dimostrata nella seconda metà della scorsa stagione, e magari, osando leggermente di più. La scuderia britannica è davvero elettrizzata, e l’evidente entusiasmo è tangibile nelle parole di Andrea Stella, team principal della McLaren che ha riportato il team papaya a livelli di competitività davvero alti.

Di seguito vengono riportate le sue parole a ridosso dello shakedown della nuova vettura: “Il team è entusiasta di presentare oggi la MCL38 e di vederla in pista per la prima volta. In vista di quest’anno, cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, ma siamo realistici nella consapevolezza che ogni squadra avrà fatto progressi e trovato la competitività per le proprie vetture 2024. Ora abbiamo tutto a posto dal punto di vista delle infrastrutture, delle persone e della cultura; quindi, continuiamo a spingere in avanti e a fare tesoro del lavoro svolto per tornare in prima fila. Prima di scendere in pista per le sessioni competitive, abbiamo molto lavoro da fare, tra cui mettere alla prova la MCL38 durante i test pre-stagionali in Bahrain (dal 21 al 23 Febbraio, ndr). La squadra ha svolto un buon lavoro durante l’inverno e siamo fiduciosi di poter partire subito con il piede giusto, ma sappiamo che abbiamo importanti compiti da svolgere prima dell’inizio della stagione. Ci sono diverse innovazioni sulla vettura, ma non tutte le aree che vogliamo affrontare sono state completate per la nostra vettura di lancio. Queste aree sono ora al centro del nostro sviluppo stagionale, che è già in corso. I miei ringraziamenti vanno a tutto il team, sia a bordo pista che presso MTC e MRC, per il grande impegno profuso nel garantire che la vettura fosse pronta a scendere in pista oggi, nonché ai nostri colleghi di Mercedes HPP per la loro continua collaborazione. Ora rivolgiamo la nostra attenzione alla lunga stagione che ci attende, in attesa dei test in Bahrain della prossima settimana”.