Sonego-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel secondo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Due settimane dopo il confronto di Rotterdam, vinto in due set dal canadese, i due giocatori si riaffronteranno in Medio Oriente. L’azzurro tenterà di prendersi la rivincita e lo farà ripartendo dalla bella vittoria al primo turno contro Huesler. Ovviamente a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Auger-Aliassime, che resta pur sempre un Top 10 ed è anche avanti 2-0 nei precedenti. Guai però a dare per spacciato Lorenzo, che tenterà di dar del filo da torcere al nordamericano.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Auger-Aliassime scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 1 marzo con inizio fissato non prima delle ore 14:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Sonego e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse araba.