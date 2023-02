Dino Zoff: “Farmaci presi mentre giocavo? Lecitissimi, non sono preoccupato”

“Queste sostanze sembra che siano chissà cosa ma non è così. Per fare un esempio, se oggi viene fuori che l’aspirina fa male, io ne ho prese tante perché era una cosa lecitissima. Non sono preoccupato insomma”. Queste le parole di Dino Zoff a Un giorno da pecora in merito al consumo di farmaci tra i giocatori nei decenni passati, in particolare rispondendo a Sandro Mazzola che aveva puntato il dito contro il Micoren: “E’ da ridere, come l’aspirina di oggi, ti apriva un po’ il respiro, era un medicinale normalissimo. Non so se funzionava, forse sì ma non saprei dire. Era una cosa come l’aspirina comunque, tutto questo è ridicolo”.