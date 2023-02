Scherma, Aldo Montano torna vicino alla Nazionale di sciabola: “Sarà la chioccia del gruppo”

Aldo Montano torna vicino alla Nazionale di sciabola: il campione livornese debutterà nel prossimo weekend, in occasione dell’appuntamento internazionale del Trofeo Luxardo di Padova (da giovedì 2 a sabato 4 marzo), come figura di supporto agli atleti azzurri. L’olimpionico di Atene 2004 comincia così a cooperare con lo staff diretto dal CT Nicola Zanotti, con l’obiettivo di portare il suo contributo d’esperienza alla causa di sciabolatori e sciabolatrici che tra un mese cominceranno la fase di Qualifica olimpica.

“Aldo è un patrimonio fondamentale per la scherma italiana, e ringrazio il Presidente federale Paolo Azzi e il Consiglio per aver accolto la mia proposta di affidargli questo ruolo importante, a supporto della Nazionale di sciabola – ha commentato Zanotti – Montano sarà la chioccia del gruppo, in particolare per le prove a squadre, sia maschili che femminili. Con lui andiamo a completare uno staff di primissimo piano, forte dei tecnici che da un anno collaborano con me con straordinaria professionalità e sinergia, insieme ai preparatori, all’équipe medica e all’osservatore arbitrale. Ora abbiamo anche Aldo, che è stato di fatto già in tanti anni da capitano il Mentor del gruppo, e continuerà a portare il suo prezioso contributo verso il Mondiale di Milano e la Qualifica olimpica”.