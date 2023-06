Sollevamento pesi, Grand Prix Cuba 2023: Team Italia a caccia di punti per il ranking olimpico

La squadra azzurra di pesistica è partita questa mattina verso Cuba, dove il 10 giugno inizierà il Grand Prix valevole per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Insieme al dt Sebastiano Corbu e ai tecnici Gonario Corbu, Matteo Orecchini e Pietro Roca, sono partiti gli atleti che cercheranno di migliorare la propria posizione nel ranking olimpico: Giulia Imperio (categoria 55 kg, ore 15.30 locali del 10 giugno, le 21.30 italiane), Sergio Massidda (categoria 67 kg, ore 15.30 locali dell’11 giugno, le 21.30 italiane), Mirko Zanni (categoria 73 kg, ore 18.00 locali dell’11 giugno, le 24.00 italiane), Lucrezia Magistris (categoria 59 kg, ore 18.00 locali del 12 giugno, le 24.00 italiane), Oscar Reyes (categoria 81 kg, ore 18.00 locali del 13 giugno, le 24.00 italiane), Nino Pizzolato (categoria 89 kg, ore 15.30 locali del 14 giugno, le 21.30 italiane), e Giulia Miserendino (categoria 71 kg, ore 18.00 locali del 14 giugno, le 24.00 italiane). Oltre ai Mondiali IWF di settembre a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, è in programma per il 2023 un altro Grand Prix di qualificazione olimpica: quello di Doha (QAT), dal 1° al 17 dicembre.