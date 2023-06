Milan, ufficiale: Massara conclude il suo incarico nel club

Adesso è ufficiale. Dopo l’addio di Paolo Maldini, che è stato esonerato, al Milan arrivano anche i saluti di Ricky Massara, il direttore sportivo rossonero che lascia il proprio incarico nel club, in seguito a un accordo con la dirigenza, liberandosi così per un’eventuale nuova avventura altrove: “AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni”.