Presunta combine Pergolettese-Triestina, il TFN dichiara estinto il procedimento: nessun illecito

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha dichiarato estinto il procedimento relativo al ricorso del Piacenza sulla partita Pergolettese-Triestina, nella quale secondo le accuse ci sarebbe stata una presunte combine. Nessun illecito pertanto nella sfida dell’ultima giornata di regular season del girone B di Serie C in relazione al ricorso “avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese-Triestina, disputata lo scorso 23 aprile e valida per la 38a giornata del Campionato di Serie C (Girone B) nonché avverso il C.U. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 225/DIV dello scorso 28 aprile e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente”. Il Piacenza, club ricorrente, ha dovuto pagare le spese processuali fissate a 2.000 euro.