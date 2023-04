Sollevamento pesi, Europei da record per l’Italia. Urso: “Non era scontato, ringrazio tutti”

Definire positivi gli Europei di Yerevan di sollevamento pesi per il Team Italia sarebbe riduttivo. Con appena 8 atleti presenti (di cui uno, Nino Pizzolato, che non ha potuto gareggiare per infortunio) sono infatti arrivati ben 16 podi, record in una competizione europea per gli azzurri. “Battere un record non è né scontato né matematico, c’è bisogno di condizioni favorevoli. Oltre ai ragazzi, perciò, voglio dire grazie allo staff tecnico e sanitario e alla federazione che concorre per centrare questi risultati. I nostri atleti sono senior da poco, dunque l’impatto emotivo sulla gara si fa sentire. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento e lavoreremo per sostenere gli atleti nel migliore dei modi” ha dichiarato il presidente della Fipe Antonio Urso. Per gli azzurri, ora, testa alla qualifica olimpica in programma a Cuba. “Alcuni andranno a cercare il risultato, altri saranno lì per rispettare il numero di presenze richieste così da rientrare nel ranking olimpico” ha spiegato Urso.