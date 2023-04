Premier League 2022/23: Fulham, successo sul Leeds. Termina 2-1 al Craven Cottage

Il Fulham si impone di misura sul Leeds, termina 2-1 la sfida valevole per la 32esima giornata di Premier League 2022/23. Gli ospiti incassano la 17esima sconfitta stagionale e stallano in 16esima posizione a quota 29. La formazione di Silva invece, sale in nona posizione con 45 punti.

Prima frazione a reti inviolate ma caratterizzata da numerose interruzioni, e un cartellino giallo per parte. Irrisorie le occasioni per le due formazioni che tentano di studiarsi fino al termine dei primi 45 minuti regolamentari. Nella ripresa cambiano gli equilibri, sono i padroni di casa a prendere le redini del match. E’ il 58esimo quando il Fulham sblocca il risultato: su una conclusione, Meslier tenta la parata, il pallone però arriva sui piedi di Wilson che, a due passi dalla porta, lascia partire una conclusione imprendibile, firmando il primo vantaggio. Si attende fino al 72esimo per il raddoppio messo a segno da Pereira. Sono gli ospiti poi ad accorciare le distanze a dieci dalla fine, con l’autogol messo a segno da Palhinha. Il Fulham ne esce ugualmente vittorioso, termina 2-1 al Craven Cottage.