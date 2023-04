Corriere della Sera: “Inter-Juventus, Gravina pensa alla grazia per Lukaku”

La Federazione sta pensando di togliere la squalifica a Romelu Lukaku. Lo riporta il Corriere della Sera. L’attaccante è stato espulso nella semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter per doppia ammonizione dopo aver risposto a cori razzisti ricevuti da alcuni tifosi avversari. Il ricorso del club nerazzurro è stato respinto ieri dalla Corte d’appello della Figc, ma adesso potrebbe essere applicato l’istituto della grazia. Un modo quindi per prendere una posizione netta contro il razzismo. Ieri, dopo il respingimento del ricorso, la società nerazzurra ha diramato un comunicato per “rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole”. Lukaku quindi potrebbe essere in campo nel match di ritorno.