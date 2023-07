Softball, Italia batte Australia 7-3 in amichevole: da lunedì la Canada Cup

Buon test per la nazionale di softball alla vigilia della Canada Cup 2023. La squadra di Pizzolini ha superato l’Australia per 7-3, preparandosi al meglio per il debutto nel torneo internazionale in programma dal 10 al 16 luglio a Surrey, antipasto della Coppa del Mondo. La squadra azzurra esordirà contro il Giappone alle 18.30 italiane di lunedì 10 luglio, poi di nuovo in campo martedì contro le padrone di casa del Canada (ore 21). Doppio impegno per giovedì, prima contro TC Colorado (ore 16) e poi contro la Grecia (ore 21), così come per venerdì 14 luglio (Australia A alle 18.30 e Messico alle 23.30). I playoff della Canada Cup iniziano sabato 15 luglio e terminano domenica 16 luglio con la finale per il titolo che si svolgerà alle 21:00.