Psg, per l’Equipe vicina la cessione di Icardi al Galatasaray

Mauro Icardi potrebbe proseguire la sua avventura al Galatasaray. Secondo quanto riportato dalle colonne de L’Equipe, il centravanti argentino sarebbe vicino alla cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro da versare nelle casse del Psg. L’ex capitano dell’Inter era stato ceduto in prestito al Galatasaray nella scorsa stagione, segnando 23 gol in 26 presenze collezionate.