Snowboardcross, CdM Cervinia: l’Italia porta otto atleti alle fasi finali

In archivio le qualificazioni della tappa sulle nevi di Cervinia, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboardcross. In campo maschile, cinque azzurri hanno staccato il pass per le fasi finali. Si tratta di Lorenzo Sommariva, primo nella sua Heat, Omar Visintin, Luca Abbati, Michele Godino e Tommaso Leoni (tutti terzi e dunque qualificati poiché passavano appunto i primi tre di ogni batteria. Eliminati invece Niccolò Colturi (quarto nella sua batteria), Matteo Menconi (quarto), Filippo Ferrari (quarto), Matteo Rezzoli (quinto) e Devin Castello (DNF). Per quanto riguarda il femminile, invece, a staccare il pass per i quarti di finale sono state Michela Moioli, Sofia Belingheri e Sofia Groblechner (tutte seconde nel rispettivo ottavo). Out invece Caterina Carpano (quarta), Francesca Gallina (quinta) e Marika Savoldelli (quinta),