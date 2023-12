Torino-Empoli, Andreazzoli: “Affrontiamo una squadra di qualità. Caputo e Kovalenko indisponibili”

“Affrontiamo una squadra, il Torino, che gioca in modo diverso rispetto alle altre. E’ una squadra di qualità, ben allenata e con un gruppo che si conosce da tempo. Non bisognerà essere superficiali perché ogni disattenzione potremmo pagarla a caro prezzo”. Queste le parole di Aurelio Andreazzoli nella conferenza stampa che precede la sfida tra Torino ed Empoli. Sul momento: “Tendiamo a giocare troppo con il freno a mano tirato, lo abbiamo analizzato anche dopo l’ultima partita contro il Lecce”. Sugli infortunati: “Kovalenko non voglio rischiare nonostante si sia allenato, quindi non ci sarà. Caputo anche è indisponibile e dovrà fare altri accertamenti. E’ un piacere, invece, riavere Baldanzi”. Su Caprile: “Sto notando la sua crescita. In porta non abbiamo gerarchie ben precise”.