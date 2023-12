Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo Super-G Val Gardena

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo il Super-G in Val Gardena. Dopo la quarta gara stagionale, al comando c’è ancora Marco Odermatt, che grazie al terzo posto sulla Saslong allunga sugli austriaci Schwarz e Feller. Quarto Bennett, mentre balza in top 5 il vincitore in Val Gardena Vincent Kriechmayr. Passi avanti anche per Mattia Casse e Guglielmo Bosca, rispettivamente 14° e 24°. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE

Marco Odermatt (SUI) 220 Marco Schwarz (AUT) 205 Manuel Feller (AUT) 124 Bryce Bennett (USA) 118 Vincent Kriechmayr (AUT) 114 James Crawford (CAN) 85 Daniel Hemetsberger (AUT) 83 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 80 Henrik Kristoffersen (NOR) 68/Filip Zubcic (CRO) 68

GLI ITALIANI

14. Mattia Casse (ITA) 54

24. Guglielmo Bosca (ITA) 38

38. Dominik Paris (ITA) 24

40. Alex Vinatzer (ITA) 23

41. Christof Innerhofer (ITA) 22

44. Tobias Kastlunger (ITA) 20

48. Florian Schieder (ITA) 16

48. Giovanni Borsotti (ITA) 16