Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: Dalmasso medaglia di legno nel gigante parallelo femminile

In Georgia, e più precisamente nella località di Bakuriani, hanno preso questa mattina il via i Mondiali 2023 di snowboard con il gigante parallelo sia al maschile che al femminile. Il miglior risultato azzurro arriva da Lucia Dalmasso, che purtroppo per poco non riesce ad andare a medaglia. La nostra rappresentante, dopo essere caduta nella semifinale che la vedeva opposta alla nipponica Tsubaki Miki, poi non è riuscita a vincere la finale per il bronzo, arrendendosi alla polacca Aleksandra Krol, in controllo per tutta la gara. L’oro è andato sorprendentemente proprio all’atleta asiatica, che nell’atto conclusivo ha superato l’austriaca Ulbing. L’altra azzurra arrivata al tabellone finale, ovvero Nadya Ochner, era invece stata eliminata negli ottavi dalla Krol.

Meno sorprendente la gara maschile, dove a trionfare è stato il polacco Oskar Kwiatkowski, che in finale ha sconfitto lo svizzero Dario Caviezel. Il bronzo se lo sono giocati i due austriaci Payer e Karl, con il primo che si è preso la medaglia per soli cinque centesimi di margine sul connazionale. Eliminato nei quarti di finale Maurizio Bormolini, sconfitto dal sopracitato Payer dopo aver superatato il tedesco Prantl negli ottavi.