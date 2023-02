Atalanta-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Atalanta e Lecce, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. I bergamaschi dopo il passo falso contro il Sassuolo sono tornati immediatamente sulla retta via con una grande prestazione in trasferta a Roma, dove hanno sconfitto una diretta concorrente per un posto in Europa come la Lazio. Ora si torna a giocare tra le mura amiche, contro un Lecce che in questa stagione si è dimostrato cliente ostico per tutte. La sfida è in programma oggi, domenica 19 febbraio alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, NOW e Sky Go.