Snowboard, Michela Moioli rinuncia ai Mondiali 2023 di Bakuriani

L’Italia dello snowboard deve fare i conti con un’assenza pesante ai Mondiali 2023 di Bakuriani che hanno preso ieri il via. Michela Moioli ha infatti deciso in accordo con lo staff tecnico delal Fisi di saltare la rassegna iridata e di chiudere in anticipo la stagione. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – ha raccontato Moioli – Per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”. Sarà Francesca Gallina a prendere il posto dell’oro olimico di Pyeongchang 2018 nello snowboardcross, previsto per venerdì 3 marzo. Con lei anche Caterina Carpano, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri.