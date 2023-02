Champions League 2022/2023, Eintracht-Napoli: i convocati di Spalletti

I convocati di Luciano Spalletti per Eintracht Francoforte-Napoli, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. L’unico assente per il primo atto dei 180 minuti contro la formazione tedesca sarà Giacomo Raspadori, che non partirà con la squadra per la Germania.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Portieri: Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski