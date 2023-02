Roma, Pellegrini verso il recupero per il Salisburgo. Abraham potrebbe giocare con una mascherina

All’indomani del successo di misura della Roma nei confronti dell’Hellas Verona, il tecnico giallorosso Josè Mourinho deve subito pensare al ritorno dello spareggio di Europa League contro il Salisburgo. In vista della gara di giovedì va verso il recupero il capitano Lorenzo Pellegrini, che oggi ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo, mentre Paulo Dybala ha effettuato un’altra seduta personalizzata. Le condizioni dell’argentino verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma dall’ambiente filtra ottimismo.

Per quanto riguarda Tammy Abraham, invece, la situazione appare più complicata poiché è stato costretto a mettere sei punti di sutura alla palpebra destra dopo lo scontro fortuito di ieri con Mancini. L’attaccante inglese è a forte rischio per il Salisburgo, ma lo staff di Mourinho sta valutando la possibilità di farlo scendere in campo con una mascherina in carbonio per proteggere l’occhio.