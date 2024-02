Slittino, risultati team relay Altenberg 2024: vince la Lettonia, Italia sesta

La Lettonia vince il team relay nella lotteria di Altenberg, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di slittino su pista artificiale. Sul budello tedesco le condizioni meteo (temperature alte e pioggia) rimescolano le carte in tavola anche nella staffetta, come avvenuto nel singolo femminile. La squadra lettone chiude con il tempo complessivo di 3’14″445, mettendosi alle spalle gli Stati Uniti di 1″003. Terza posizione per la Romania, capace di mettersi alle spalle l’Austria ed i padroni di casa della Germania. L’Italia con Nina Zoeggeler, Ivan Nagler/Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Voetter/Marion Oberhofer si ferma al sesto posto con un ritardo di 2″482 dai vincitori. Di seguito, la classifica finale della staffetta di Altenberg 2024.

CLASSIFICA FINALE TEAM RELAY ALTENBERG 2024: