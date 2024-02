Juventus, Vlahovic: “Mi trovo bene a Torino, felice dei risultati che stiamo ottenendo”

Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista a BeIn Sports, parlando della Juventus e del momento che sta attraversando: “Amo questo club e la città di Torino. A livello personale mi sento bene e alla Juve mi trovo benissimo: l’ambiente ha persino superato le mie aspettative. Inoltre sono soddisfatto dell’aiuto che ho dato alla squadra e dei risultati che stiamo ottenendo. Dobbiamo proseguire su questa strada“.

L’attaccante serbo ha poi toccato un tema delicato come quello del razzismo: “E’ inaccettabile discriminare qualcuno solo per il colore della pelle e dobbiamo fare il possibile affinché episodi del genere non si verifichino più nel mondo del calcio. Mando un grande abbraccio a Maignan, non è solo“. Infine, sugli ultimi Mondiali in Qatar con la sua Serbia: “Non è stata una bella esperienza. E’ stata dura soprattutto a livello psicologico, non stavo bene e non potevo fare ciò che volevo“.