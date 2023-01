Slittino, Mondiali Oberhof 2023: Voetter e Oberhofer di bronzo nel doppio femminile

Seconda medaglia di bronzo in 24 ore di tempo per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che salgono sul podio anche nel doppio femminile dopo essersi riuscite ieri nella gara sprint ai Mondiali di slittino in corso di svolgimento a Oberhof. Le due azzurre erano al terzo posto dopo la prima run e hanno confermato il loro piazzamento nella seconda, totalizzando 1:17.806. A prendersi l’oro è stata la coppia di casa formata da Degenhardt e Rosenthal con un crono di 1:17.619, mentre seconde sono arrivate le austriache Egle/Kipp a +0.126 di distacco. Buon prestazione anche per l’altro duo azzurro, quello formato dalle giovani Nadia Falkensteiner e Annalena Huber: quinto posto all’arrivo, anche se non vicinissimo alla zona medaglia.

CALENDARIO MONDIALI OBERHOF