Coppa Davis 2023, accoppiamenti play-off: in palio 12 pass per le Finals, Italia già qualificata

Tutto pronto per l’inizio della Coppa Davis 2023, che caratterizzerà la settimana post-Australian Open, priva di tornei Atp. In giro per il mondo si disputeranno i play-off, con 24 squadre impegnate e determinate a staccare uno dei 12 pass per le fasi finali. Assente l’Italia, già qualificata alle Finals in virtù di una wild card che le ha riservato l’Itf. Già certe della presenza all’appuntamento più prestigioso anche Canada e Australia, finaliste lo scorso anno, e Spagna, altra wild card. Di seguito tutti gli accoppiamenti dei play-off (in casa la squadra a sinistra).

Croazia vs Austria

Ungheria vs Francia

Uzbekistan vs Usa

Germania vs Svizzera

Colombia vs Gran Bretagna

Norvegia vs Serbia

Cile vs Kazakistan

Corea del Sud vs Belgio

Svezia vs Bosnia

Olanda vs Slovacchia

Finlandia vs Argentina

Portogallo vs Repubblica Ceca