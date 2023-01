Calendario Mondiali slittino Oberhof 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di slittino su pista artificiale 2023, in programma da venerdì 27 a domenica 29 gennaio ad Oberhof, in Germania: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. I migliori atleti del pianeta sono pronti a sfidarsi sul budello della Lotto-Thüringen Ice Arena di Oberhof, che ospiterà anche la rassegna iridata di biathlon. La squadra italiana scenderà sul ghiaccio con l’obiettivo di esprimersi al meglio ed inserirsi nella lotta per le medaglie. Chi si aggiudicherà i titoli iridati e salirà sul podio? Non ci resta che seguire l’evento.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming gratuitamente sul canale Youtube della FIL Luge, la Federazione Internazionale. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con risultati e cronache per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato dei Mondiali di slittino 2023.

Calendario Mondiali slittino 2023

VENERDI’ 27 GENNAIO

9.00 Qualificazioni Sprint

13.00 Sprint Doppio maschile

13.25 Sprint Doppio femminile

14.15 Sprint femminile

15.10 Sprint maschile

SABATO 28 GENNAIO

8.25 Doppio maschile – Prima run

9.25 Doppio femminile – Prima run

10.15 Doppio maschile – Seconda run

10.50 Doppio femminile – Seconda run

11.45 Singolo femminile – Prima run

13.15 Singolo femminile – Seconda run

DOMENICA 29 GENNAIO

10.00 Singolo maschile – Prima run

11.35 Singolo maschile – Seconda run

13.40 Staffetta mista