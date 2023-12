Slalom maschile Madonna di Campiglio 2023, Vinatzer: “Non ho sciato bene, c’è tanto lavoro da fare”

“Oggi non ho sciato bene, è stata dura. C’è tanto lavoro da fare, sia a livello personale – devo liberare la testa dai brutti ricordi delle stagioni passate – che a livello di squadra“. Questo il commento di Alex Vinatzer, 22° classificato nello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Serata amara anche per Stefano Gross, che non è riuscito a portare a termine la seconda manche a causa di un errore sul dosso conclusivo: “Ho provato a sfruttare la pista pulita attaccando per risalire, invece mi sono presentato con l’esterno scarico sul dosso e sono scivolato via”.