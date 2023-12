Premier League 2023/2024, Aston Villa salvato da Zaniolo: 1-1 al 97′ con lo Sheffield

L’Aston Villa perde un’occasione d’oro per volare in testa alla Premier League 2023/2024, non andando oltre l’1-1 casalingo contro lo Sheffield United. Al Villa Park di Birmingham gli uomini di Unai Emery conducono la partita per larghi tratti, sbattendo contro il fortino eretto dai “Blades” che con il punticino di oggi staccano il Burnley che rimane da solo all’ultimo posto in classifica. Tanti rimpianti anche per gli ospiti, che erano riusciti a passare clamorosamente in vantaggio nel finale prima di essere raggiunti al termine di un lunghissimo recupero.

La partita non offre molte occasioni da rete, con lo Sheffield quasi sempre rintanato nella propria area di rigore cercando di non dare spazio ai Villans. Questi ultimi faticano a trovare spazi e sbattono anche contro i salvataggi dei difensori oltre che contro il Var, che annulla nel secondo tempo il gol di Bailey per un precedente fallo ai danni del portiere ospite. Nel finale succede di tutto: prima lo Sheffield trova il clamoroso vantaggio alla prima vera occasione della partita, grazie al più classico dei gol dell’ex firmato da Archer al minuto 87. L’assalto finale dell’Aston Villa vede protagonista Nicolò Zaniolo, che al 97′ colpisce di testa per l’1-1 che fa tirare un sospiro di sollievo al Villa Park e ad Emery. La classifica adesso vede Aston Villa e Arsenal a quota 39 punti, uno in più del Liverpool e cinque in più del City fresco campione del mondo per club. Il tutto con Liverpool-Arsenal in programma domani, mentre i Villans nel boxing day del 26 dicembre faranno visita al Manchester United.