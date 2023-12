Highlights Olimpia Milano-Panathinaikos 68-76, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video con gli highlights del match tra Olimpia Milano e Panathinaikos, valido per la 16^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Colpo esterno dei greci, che s’impongo per 68-76 e ottengono la terza vittoria di fila lontano da casa. Sfuma invece il terzo successo consecutivo per i ragazzi di Ettore Messina, bravi a tenere il passo degli avversari per larghi tratti prima di calare nel finale. MVP Kendrick Nunn. Di seguito le immagini salienti del match.

RISULTATI e CLASSIFICA