Roma-Bologna, Thiago Motta: “Difficile digerire la sconfitta, manca un rigore clamoroso per noi”

“È difficile digerire questa sconfitta, ma non so come descrivere i due episodi. Dybala cerca il difensore che tocca anche la palla, non era rigore. Manca un penalty clamoroso per noi. Il calcio si sta evolvendo, dobbiamo cambiare. Capisco la frustrazione dei ragazzi per queste ingiustizie”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Roma. Decide un rigore di Pellegrini e il tecnico recrimina per una simulazione fischiata a Ferguson nella ripresa. “Abbiamo fatto una buona partita, possiamo migliorare alcune cose ma sono contento anche del secondo tempo. Dopo l’episodio del rigore, la squadra è rimasta in partita e ha giocato alla pari. È lo spirito giusto, sento mio questo Bologna”, ha concluso Motta.