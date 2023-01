Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2023, risultati e classifica prima manche: Shiffrin al comando, Gulli unica azzurra nelle 30

I risultati e la classifica al termine della prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023. Nessuna sorpresa in testa, dove c’è la solita Mikaela Shiffrin, che sfodera una prova di gran livello e piazza un crono di 48.19. Dietro di lei le uniche a mantenere un margine tutto sommato gestibile in vista della seconda manche sono Lena Duerr, che paga 29 centesimi, e Petra Vlhova, che invece è a 46 centesimi di distacco. Più staccate Wendy Holdener e Katharina Truppe, mentre in sesta posizione troviamo la bravissima 19enne Zrinka Ljutic.

Non bene le azzurre, anche se non del tutto inaspettato viste le difficoltà incontrate in questa stagione di slalom. Nessuna delle quattro nostre rappresentanti partiva con un pettorale nelle 30 e solo una è riuscita a conquistare l’accesso alla seconda manche. Si tratta di Anita Gulli, che chiude in 25esima posizione. Marta Rossetti, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli pagano tutte sopra i 3” di distacco dalla leader e più di mezzo secondo dalla 30esima.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE (*in aggiornamento)

1 SHIFFRIN Mikaela USA 48.19

2 DUERR Lena GER 48.48 (+0.29)

3 VLHOVA Petra SVK 48.65 (+0.46)

4 HOLDENER Wendy SUI 49.32 (+1.13)

5 TRUPPE Katharina AUT 49.68 (+1.49)

6 LJUTIC Zrinka CRO 49.70 (+1.51)

7 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 49.71 (+1.52)

8 SWENN LARSSON Anna SWE 49.83 (+1.64)

9 HECTOR Sara SWE 49.84 (+1.65)

10 GRITSCH Franziska AUT 49.85 (+1.66)

25 GULLI Anita ITA 50.63 (+2.44)

ELIMINATE

ROSSETTI MARTA ITA 51.50 (+3.31)

DELLA MEA Lara ITA 51.54 (+3.35)

TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA 52.02 (+3.83)