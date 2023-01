Milan-Sassuolo, Pioli: “Serve compattezza per superare questo momento. Mercato? Siamo a posto così”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Sassuolo, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023: “Abbiamo un’opportunità domani. Per superare questo momento serve compattezza. Pensare troppo a quello che potevamo fare non ci aiuterà. Siamo consapevoli di poter fare meglio e siamo felici di tornare a giocare di fronte ai tifosi, fonte d’ispirazione dopo la sconfitta contro la Lazio. Vogliamo dimostrare di avere le qualità per meritare il loro sostegno. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento né che non diano il 100%. Ho sempre visto volontà da parte loro. Questo momento si supera lavorando. Sappiamo di poter fare di più, ma conta solo la partita domani“.

Pioli ha poi proseguito: “Per chi fa sport di gruppo è normale che la positività aumenti con le prestazioni e i risultati positivi, così come al contrario può calare. Ora bisogna solo giocare bene. Possiamo uscirne con risultati positivi e dipende soprattutto da noi. Le ultime tre partite sono state negative nel complesso e possiamo fare meglio sia la fase difensiva che quella offensiva. In questo momento è il collettivo che deve aiutare i singoli“.

“Mercato? Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. La società si è già espressa. Stiamo recuperando gli infortunati e siamo a posto così – ha spiegato il tecnico dei rossoneri – All’interno del gruppo non è cambiato nulla. Ovviamente c’è qualche sorriso in meno e più silenzio, ma tutto funziona. Il gruppo è consapevole, sente molto questo senso del dovere e rispetto nei confronti di club e tifosi. E’ un bene per la professionalità dei giocatori. Le cose che ho detto in questi giorni ai giocatori vanno verso la semplicità. In questo momento dobbiamo fare cose semplici e farle bene“.

Pioli ha quindi parlato dei singoli: “Rebic? Tutti i giocatori devono essere pronti a superare questo momento. E’ la prima volta da quando sono qua che non vinciamo da 5 partite. Tutti devono farsi trovare pronti perché possono essere decisivi a partita in corsa. Theo Hernandez? Ieri si è allenato in gruppo e non ha manifestato problemi. Se anche oggi starà bene, sarà a disposizione. Calabria sta bene, contro la Lazio solo una botta. Tomori sicuramente assente. De Ketelaere? Sta meglio fisicamente rispetto a inizio stagione, è più forte e strappa di più. E’ un trequartista offensiva, perciò se giocherà verrà impiegato in quel ruolo. Bakayoko? E’ a disposizione e si allena bene. Poi faccio le scelte per la squadra. Vasquez? Non ancora pronto per giocare“.

Infine, sul Sassuolo: “Rispetto a Torino e Inter può essere aggressiva o meno aggressiva. Sicuramente è una squadra veloce e tecnica perciò dovremo essere attenti alle loro ripartenze perché hanno giocatori molto abili“.