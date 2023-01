Slittino, Mondiali Oberhof 2023: dominio Germania nel doppio maschile, coppie azzurre lontane dal podio

Dominio dei padroni di casa nel doppio maschile ai Mondiali di slittino in corso di svolgimento ad Oberhofer. La coppia tedesca formata da Eggert e Benecken si è imposta davanti ai connazionali Wendl/Aartl, mentre sul terzo gradino del podio ci sono saliti gli austriaci Mueller/Frauscher a +0.192 di distacco. Le due coppie azzurre hanno disputato una buona prova, ma non sono mai stati in lotta per un piazzamento tra le prime tre: sesto posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a +0.573, decimo invece per il duo formato da Ludwig Rieder e Patrick Rastner a +0.887.

