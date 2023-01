Slalom femminile Flachau 2023: Vlhova al comando della prima manche davanti a Shiffrin, Rossetti qualificata

Petra Vlhova è al comando della prima manche nello slalom speciale di Flachau. La slovacca ha approfittato della tracciatura del suo allenatore chiudendo davanti a tutte con il tempo di 55.90, con 17 centesimi di vantaggio su una Mikaela Shiffrin a caccia dell’83esimo successo in carriera. Terza una splendida Zrinka Ljutic, autrice di una grande prova chiusa con il ritardo di +0.58 dalla vetta. Sotto il secondo anche Lena Duerr, quarta a +0.96, mentre dalla quinta posizione di Wendy Holdener i distacchi sono subito enormi: la svizzera ha chiuso a +1.24, seguita da Swenn Larsson a +1.36 e St.Germain a +1.45.

Ancora delusioni in casa Italia. Aggancia la qualificazione solo Marta Rossetti, che con un ritardo di +3.48 chiude in 29esima posizione. Niente da fare per le altre azzurre, con Martina Peterlini (+4.32), Lara Della Mea (+4.20), Lucrezia Lorenzi (+5.25) e Anita Gulli (+11.60) fuori dalle trenta. Inforcano Vera Tschurtschebthaler e Beatrice Sola.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM FLACHAU

Petra Vlhova (SVK) 55.90 Mikaela Shiffrin (USA) +0.17 Zrinka Ljutic (CRO) +0.58 Lena Duerr (GER) +0.96 Wendy Holdener (SUI) +1.24 Anna Swenn Larsson (SWE) +1.36 Laurence St. Germain (CAN) +1.45 Thea Louise Stjernesund (NOR) +1.85 Katharina Liensberger (AUT) +1.85 Paula Moltzan (USA) +1.89

29. Rossetti +3.48

34. Della Mea +4.20

35. Peterlini +4.32

42. Lorenzi +5.25

46. Gulli +11.60

DNF Tschurtschebthaler

DNF Sola