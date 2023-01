Sport invernali: troppo caldo in Germania, cancellata la combinata nordica

Assenza di precipitazioni, e soprattutto troppo caldo che non consente la produzione di neve artificiale e scioglie quella poca presente. Queste sono le condizioni che oggi hanon costretto la Federazione internazionale dello sci (Fis) a cancellare anche le due gare della Coppa del mondo maschile di combinata nordica (sci di fondo e salto) assegnate alla cittadina tedesca di Klingenthal. C’è caldo e piove soltanto alla ‘Vogtland Arena’. Un altro duro colpo per la Coppa maschile, già ieri infatta era stata cancellata la tappa di Chaux Neuve in Francia. I combinatisti torneranno in gara dal 26 al 29 gennaio a Seefeld in Austria.