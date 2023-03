Short track, Mondiali Seoul 2023: Pietro Sighel nella storia azzurra, oro nei 500 e argento nei 1500

Uno straordinario Pietro Sighel regala spettacolo ai Mondiali 2023 di short track in corso a Seoul, in Corea del Sud. Una giornata storica per il 23enne di Trento, che prima conquista l’argento nella gara dei 1500 e un paio d’ore dopo poi fa il colpaccio prendendosi l’oro nei 500. Partenza non veloce dell’azzurro, che però con il passare dei giri prima supera il kazako Nikisha e nei metri finali riesce ad approfittare del duello tra il canadese Dubois e il cinese Lin per piazzare la zampata vincente e salire sul gradino più alto del podio. Qualche minuto di attesa per analizzare il fotofinish al video, poi può esultare Sighel, abbracciato dalla sorella Arianna e dagli altri componenti del team azzurro.

Come accennato, in precedenza il campione trentino aveva compiuto un’altra mezza impresa conquistando l’argento nei 1500 dietro il sudocoreano Park. Anche in questo caso mettendo a segno una grande rimonta, con tre sorpassi negli ultimi due giri che lo portavano sul podio. L’azzurro diventa il quarto italiano di sempre a conquistare una medaglia iridata in ogni distanza individuale.

Poche soddisfazioni per l’Italia, invece, dalle due finali femminili. Nei 1500 quinto e sesto posto rispettivamente per Arianna Sighel e Gloria Ioratti nella Final B. Nei 500 seconda Arianna Valcepina e terza Arianna Sighel, sempre nella Final B.