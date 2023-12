Sky, fuori onda di Marco Nosotti contro Angelo Mangiante: “Mourinho non ha bisogno di queste leccate di cu*o”. Poi le scuse

Clamoroso fuori onda quello andato in onda ieri sera su Sky Sport 24 in occasione della conferenza stampa post-partita di Josè Mourinho dopo Bologna-Roma. Protagonista della gaffe è stao il giornalista Marco Nosotti, collegato in studio mentre il suo collega Angelo Mangiante stava ponendo una domanda all’allenatore dei giallorossi. I telespettatori hanno potuto udire un “Non ha bisogno di sentirsi dire queste leccate di culo” uscire dalla bocca di Nosotti, il quale credeva ovviamente di non avere il microfono aperto.

Dopo qualche ore sono arrivate le scuse di Nosotti al suo collega: “Sono mortificato, ho fatto uno sbaglio e sono profondamente dispiaciuto per il fuori onda di questa sera. Mi scuso con il mio collega Angelo per un commento inopportuno e forse un po’ greve. Un commento da ‘spogliatoio’, forse da ‘divano’ e non da campo. Non ho considerato – e dire che dovrei saperlo bene – che a volte, per arrivare al punto, all’obiettivo di tirare fuori la notizia, ci vuole il giusto approccio. Non sempre essere diretti è la cosa migliore. Angelo poi ha ottenuto la notizia su cui lavoriamo e lavoreremo per giorni. Ho sbagliato e me ne dispiaccio…e abbraccio Angelo”.