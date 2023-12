“Il VAR è stato introdotto anche per fermare la Juventus”: scontro Zazzaroni-Biasin a Pressing

Discussione anche dai toni animati quella che è andata in scena durante la puntata di ieri sera di Pressing su Italia 1. Tornando sugli episodi di Genoa-Juventus, con i bianconeri che reclamano un rigore per fallo di mano di Bani e un’espulsione di Malinovskyi, tutto è partito da intervento di Ivan Zazzaroni: “La Juventus storicamente è quella che ha sempre avuto i favori arbitrali. Dicono sempre che la Juventus è quella che ha sempre avuto i favori […]. Il VAR è stato introdotto anche per fermare la Juventus. Ricordiamocelo. È stato introdotto anche per quel tipo di discorso lì, ve lo posso garantire, perché dentro le cose politiche ci sono”.

Parole che danno vita a un accesso dibattito che vede protagonista anche Fabrizio Biasin, che sbotta: “Ma cosa stiamo dicendo? Ma noi possiamo far passare il messaggio ‘il VAR esiste per bloccare la Juventus?’. Ma stiamo dicendo una cosa seria? Ma stiamo scherzando o cosa?”. Da questo punto in poi i due non se le mandano a dire, con Zazzaroni che chiarisce come quello citato in precedenza sia stato solo uno dei fattori: “Ho detto ‘anche per questo’. È stato introdotto in Italia anche per questo. Perché la sperimentazione l’abbiamo fatta noi per primi con Tavecchio”. I due proseguono, fino all’intervento del presentatore Callegari che prova a sedare gli animi e porta Zazzaroni a scusarsi per i toni utilizzati: “Ti chiedo scusa e chiedo scusa ai telespettatori. Visto che parlo italiano corrente e sono un contemporaneo, politicamente in quel periodo, c’era anche questo elemento. Non è stato introdotto per la Juventus, ma c’era anche questo elemento”