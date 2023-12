Argentina, Juan Roman Riquelme è il nuovo presidente del Boca Juniors

Juan Roman Riquelme ha scritto una parte di storia del Boca Juniors sul campo e ora ci proverà anche da presidente. Il 45enne ex centrocampista ha vinto le elezioni per guidare la squadra della capitale argentina raccogliendo il 64% dei consensi dei 43.367 soci che si sono recati alla Bombonera per votare e avendo la meglio su Andres Ibarra. Il primo compito di Riquelme sarà riportare il Boca in Libertadores dopo la finale persa con la Fluminense: gli Xeneize non si sono qualificati e nel 2024 disputeranno la Coppa Sudamericana.