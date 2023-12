Sky Christmas Special, sei nuove produzioni originali e oltre 300 ore di eventi live

Sarà un grande Natale di sport su Sky. Nella Casa dello Sport ci saranno oltre 300 ore di appuntamenti in diretta con sei nuove produzioni originali firmate Sky Sport, che andranno in onda da questa sera, martedì 5 dicembre. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Dal 22 si torna con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale ci sarà il Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT, la Serie C NOW, la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora.

Visto il grande momento del tennis in Italia, oltre agli speciali su Jannik Sinner, sul trionfo dell’Italia in Coppa Davis e il tradizionale Un anno di tennis, su Sky e NOW sarà possibile rivivere l’edizione del torneo più prestigioso con Il Film di Wimbledon 2023, culminata con l’esaltante vittoria di Carlos Alcaraz. Il 16 dicembre sarà il giorno di Ivan Ljubicic in Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore. Dalla fuga dalla guerra al ritorno a Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la partecipazione straordinaria di Roger Federer.

Non si ferma neanche il calcio su Sky. Le prime saranno Monza-Fiorentina il 22 dicembre alle 20.45 e Inter-Lecce domenica 23 alle 18. Si andrà in campo anche a Capodanno e il giorno dell’Epifania. Tutta la Serie B sarà su Sky il giorno di Santo Stefano, con tutti in campo il 26 e anche il 6 e il 7 gennaio. La Premier League sempre protagonista con il Boxing Day dal 26 al 28 dicembre con Brighton-Tottenham il 28 alle 20.30. Si giocherà anche a Capodanno con partita il 30, 31 dicembre e l’1 gennaio con Liverpool-Newcastle.

Occhi puntati sul basket, sia europeo che d’oltremanica, con Eurolega e Nba senza freni. In Eurolega, la Virtus Bologna affronterà Olympiacos (19 dicembre alle 20.30), Valencia (21 dicembre alle 20.30), Partizan (28 dicembre alle 18.30), Bayern (3 gennaio alle 20.30) e Alba (5 gennaio alle 20). Milano invece se la vedrà con Villeurbanne (20 dicembre alle 20.30), Panathinaikos (22 dicembre alle 20.45), Baskonia (28 dicembre alle 20.30), Olympiacos (2 gennaio alle 20.15) e Bayern (5 gennaio alle 20.30). Per quanto riguarda l’Nba, domenica 23 in campo New York-Milwaukee alle 18.30 e Clippers-Boston alle 21.30. Nello storico Xmas Day cinque spettacolari sfide, una dopo l’altra, il 25 dicembre. Si parte alle 18 con New York-Milwaukee, poi Denver-Golden State alle 20.30, Lakers-Boston alle 23, Miami-Philadelphia alle 2 e Phoenix-Dallas alle 4.30.

Come ogni inverno, torna dal 5 gennaio “Calciomercato -L’Originale”, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Sera dopo sera, fino al 31 gennaio, giornalisti e volti noti della tv e dello sport si alterneranno all’interno dello studio on the road che, quest’anno, visiterà alcune regioni d’Italia: si parte da Friuli Venezia Giulia, a Tarvisio, dall’8 al 12 gennaio, per poi fare tappa in Trentino, dal 22 al 26 gennaio.