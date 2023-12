Casertana-Foggia, la Lega Pro: “Ferma condanna dei fatti di violenza”

Il Comitato Etico della Lega Pro ha espresso una ferma condanna dei gravi fatti di violenza tra tifoserie accaduti ieri a Caserta in occasione della partita tra Casertana e Foggia. “Condanniamo con durezza gli episodi accaduti a Caserta, raccoglieremo tutti gli atti perché vengano esaminati e presi i giusti provvedimenti” ha detto il presidente del Comitato Etico Francesco Cirillo. La partita è stata sospesa per circa mezz’ora all’intervallo a causa degli incidenti tra le due tifoserie, che hanno reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine. Il Comitato Etico di Lega Pro ha discusso anche di cyberbullismo, sensibilizzazione sul tema del rispetto della parità di genere ed ha evidenziato preoccupazione per il ritorno delle scommesse nel mondo del calcio. Con il presidente prefetto Cirillo hanno partecipato alla riunione gli altri membri del Comitato Etico: il prefetto Salvatore Festa, il generale Luigi Curatoli, monsignor Pietro Santoro, Antonino Viti e Luigi Ciampoli.