Ski cross, storico terzo posto di Jole Galli a Reiteralm: è il miglior risultato di sempre per l’Italia

Risultato storico per lo ski cross italiano a Reiteralm, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023, dove Jole Galli ha centrato uno splendido podio. L’azzurra ha dato seguito alla bella gara di 24 ore prima sulla pista austriaca (in cui aveva chiuso quarta), riuscendo a mettersi alle spalle la francese Baron e chiudere al terzo posto. A dominare è stata la svedese Naeslund, seguita dall’austriaca Gigler. L’Italia si gode comunque il miglior risultato di sempre in questa disciplina e guarda con ottimismo agli imminenti Mondiali di freestyle di Bakuriani (Georgia).

Buone notizie anche nel maschile, dove Federico Tomasoni ha conquistato il sesto posto: eliminato in semifinale, ha disputato un ottima small final andandosi a prendere un piazzamento di spicco. Out ai quarti Edoardo Zorzi; fuori agli ottavi invece Yanick Gunsch e Dominik Zuech. La medaglia d’oro è andata allo svizzero Lenherr, che ha avuto la meglio sul britannico Davies e lo statunitense Wallasch.