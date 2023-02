Skeleton, Coppa del Mondo maschile 2023: doppietta britannica a Sigulda, italiani fuori dalla top-10

Doppietta britannica a Sigulda, dove ha preso il via il fine settimana di Coppa del Mondo di skeleton. Ad imporsi nella gara maschile andata in scena questa mattina è Matt Weston con un tempo totale di 1:40.39 davanti al connazionale Marcus Wyatt, che ha chiuso le due manches con un distacco di 36 centesimi. Poche soddisfazioni per i colori azzurri: Mattia Gaspari è il migliore dei nostri in 11esima posizione, mentre Amedeo Bagnis ha chiuso 13esimo.