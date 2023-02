Golf, DP World Tour: Edoardo Molinari supera il taglio al ‘Thailand Classic’, Migliozzi no

Rafa Cabrera Bello è al comando dopo il secondo giro del Thailand Classic, tappa del DP World Tour in scena questo fine settimana. Lo spagnolo guida la classifica con un totale di 131 (-13), davanti al paraguaiano Fabio Zanotti, secondo con 133 (-11), mentre in terza posizione troviamo un gruppetto composto da itedeschi Paul e Knappe e dal sudafricano Lawrence a 134 (-10). Fra gli azzurri supera il taglio Edoardo Molinari, 42esimo con 140 (-4), invece è arrivata la terza eliminazione consecutiva per Guido Migliozzi, piazzatosi in posizione n°109 con 146 (+2),