Skeleton, Mondiali St Moritz: Amedeo Bagnis chiude secondo, storica medaglia per l’Italia

Amedeo Bagnis regala all’Italia una storica medaglia d’argento ai Mondiali di skeleton di scena a St. Moritz. Sul budello naturale elvetico, l’azzurro – secondo dopo le prime due manche – è riuscito a confermare la sua posizione e concludere la gara al secondo posto. Il 23enne piemontese non ha potuto nulla contro il britannico Matt Weston, vincitore in 4:28.71, ma è comunque salito sul podio (+1.79) grazie a una splendida prova. Bagnis non ha tremato nelle manche decisive, chiuse rispettivamente con il tempo di 1:08.29 e 1:07.12, e si gode un piazzamento storico nella rassegna iridata. Terzo posto per il sudcoreano Jung a +2.46. Settimo l’altro azzurro, Mattia Gaspari, a +3.27.