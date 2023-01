Golf, Farmers Insurance Open 2023: Ryder sempre più primo, gran rimonta di Rahm

Nel secondo giro del Farmers Insurance Open 2023, torneo del PGA Tour di scena in California, il protagonista è Jon Rahm. Lo spagnolo ha guadagnato oltre 100 posizioni con un parziale di 67 (-5) su un totale di 140 (73 67, -4) colpi, risalendo al 14° posto e superando il taglio. Saldamente al comando invece l’americano Sam Ryder, con uno score di 132 (64 68, -12) colpi. Ben tre i colpi di ritardo per il connazionale Brendan Steele, con 135 (-9). Completa il podio virtuale l’argentino Tano Goya, terzo con 137 (-7). In Top 10 a San Diego anche Collin Morikawa, decimo con 139 (-5), mentre il campione uscente Luke List è appaiato al 24° posto insieme a Justin Thomas con 142 (-2).