Monza-Milan, Palladino: “Proveremo a giocarcela, Carlos Augusto non convocato”

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023: “All’andata abbiamo fatto una buona gara nonostante qualche errore individuale di troppo. Proveremo a giocarcela, anche se affronteremo una squadra piena di campioni, e sono convinto che faremo una buona prestazione. Affrontare Pioli è uno splendido stimolo. La cosa bella di questa professione è il poter apprendere da tutti i colleghi“.

“Berlusconi non l’ho sentito, ma sono consapevole che per lui e Galliani non sia una sfida come le altre essendo legati per sempre al Milan. Sarà una bella giornata per tutto l’ambiente – ha proseguito il tecnico dei brianzoli, soffermandosi poi sui singoli – Carlos Augusto non sarà convocato. Al suo posto ho provato D’Alessandro, ma ho tanti esterni a disposizione. Assente anche Vignato. Pessina? Giocatore eccezionale che può giocare ovunque. E’ una pedina molto importante per la squadra“.

Palladino ha poi fatto un bilancio degli ultimi mesi e del futuro: “La squadra stava bene già prima della sosta, ma siamo riusciti a fare un salto di qualità mentalmente, soprattutto fuori casa e contro le big. Siamo sulla strada giusta, ma vogliamo alzare l’asticella. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma con umiltà e la giusta mentalità possiamo far bene contro chiunque. Essendo una neopromossa l’obiettivo primario resta la salvezza. Tuttavia non ci siamo prefissati un posto preciso in classifica“. Infine, sui protagonisti del Milan: “Ibra? E’ un giocatore incredibile, ma non è l’unico campione nella rosa dei rossoneri. Leao? Per prenderlo in velocità ci vorrebbe uno scooter. Mi piace molto come giocatore, proveremo a limitarlo giocando da squadra“.