Skeleton, Coppa del Mondo 2023/2024: convocati quattro azzurri per la tappa di Yanqing

In occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2023/2024 di skeleton, in programma a Yanqing, in Cina, sono stati convocati quattro azzurri. Le scelte del direttore tecnico Maurizio Oioli sono ricadute su Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio e Alessia Crippa, impegnati già nella giornata di venerdì 17 novembre con la prova maschile alle ore 07.00 italiane, seguita dalle ore 11.00 da quella femminile. I quattro atleti saranno accompagnati dallo stesso Oioli e dal tecnico Andrea Gallina.