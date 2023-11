Coppa Davis, Volandri: “Sinner uomo squadra, ha un fuoco dentro che hanno in pochi”

Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, ha parlato a ‘TennisMania‘ del rapporto di Jannik Sinner con la maglia azzurra: “Jannik ha avuto un percorso diverso rispetto alla maggior parte degli altri ragazzi. Non è cresciuto in un circolo di tennis, è stato catapultato da un paesino in un’accademia con una visione decisamente diversa dal percorso che abbiamo fatto tutti, quindi la vive un po’ diversamente. Jannik quando c’è ti dà il 2000% ed è molto uomo squadra. Con i ragazzi ha un rapporto strepitoso, ha un fuoco dentro che hanno in pochi. Poi ha un percorso diverso“. Volandri è poi tornato su quanto accaduto a Bologna: “Non serve a niente demonizzare uno dei nostri campioni. L’ho sentito tutti i giorni, abbiamo una chat di squadra e si è fatto sempre sentire. Ha ammesso un’ipotesi leggera di venire per stare col gruppo, come Matteo, ma poi alla fine ha deciso di non venire“.