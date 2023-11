Biathlon, raduno in Norvegia per le squadre azzurre in vista della Coppa del Mondo

In vista dell’inizio della stagione di biathlon, il direttore tecnico azzurro Klaus Hoellrigl ha convocato le squadre Elite e Milano-Cortina 2026 per un raduno a Sjusjoen da giovedì 2 a mercoledì 15 novembre. Presenti in Norvegia Hannah Auchentaller, Lisda Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatriceh Trabucchi, Didier Bionaz, Elia Zini, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer, accompagnati dai tecnici Jonne Kahkonen, Mirco Romanin, Andrea Zattoni e Fabio Cianciana. Azzurri chiamati così all’ultimo sforzo prima dell’inizio della stagione, fissato sabato 25 novembre a Ostersund.

Nel frattempo prosegue il progetto del gruppo di interesse nazionale, convocato dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl a Livigno (So) dal 3 all’11 novembre. Presenti Nayeli Cavagnet Mariotti, Eva Huetter, Matilde Giordano, Fabiola Miralgio Mellano, Andrea Cecchellero, Davide Cola, Nicola Giordano, Hannes Bacher, e Michele Carollo, insieme ai tecnici Fabrizio Curtaz, Luca Ghiglione, Simon Leitgeb e Jan Kuppelwieser. Al via anche i ragazzi del gruppo juniores con Francesca Brocchiero, Fabiana CArpella, Carlotta Gautiero, Alice Pacchiodi, Astrid Plosch, Ilaria Scattolo, Birgit Scholzhorn, Davide Compagnoni, Cesare Lozza e Alex Perisutti, con gli allenatori Samantha Plafoni, Aline Noro, Paulo Lazzarini e Saverio Zini.