Highlights e gol Manchester United-Crystal Palace 2-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 26

Il video dei gol e degli highlights di Manchester United-Crystal Palace 2-1, match valevole per la ventiduesima giornata della Premier League 2022/2023. I Red Devils conquistano i tre punti grazie alle reti di Bruno Fernandes e Rashford, ma devono soffrire più del previsto. Al 70′, Casemiro lascia in 10 i suoi per un rosso diretto dopo una maxi-rissa e gli ospiti accorciano le distanze poco dopo grazie a Schlupp. Il Crystal Palace di prova fino al 98′, ma la vittoria finisce nelle mani dei ragazzi di ten Hag. In alto le immagini salienti del match.